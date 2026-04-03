Giannis Immortality 4 SE

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Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋采用轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。弹性泡棉搭配外底多向抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外比赛。鞋带和固定带，帮助孩子轻松塑就稳固贴合感受，打造专属经典外观。

便于穿脱

鞋带搭配固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的稳固贴合感。

流畅动作

后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

轻松迈步

多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。

酷爽非凡，助力应战

透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。刺绣标志，彰显出众风范。