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Giannis Immortality 4 SE
耐克字母哥大童篮球鞋
24% 折让
Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋采用轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。弹性泡棉搭配外底多向抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外比赛。鞋带和固定带，帮助孩子轻松塑就稳固贴合感受，打造专属经典外观。
- 显示颜色： 荧光冰黄/游戏宝蓝/激光橙/多色
- 款式： IQ0818-700
Giannis Immortality 4 SE
24% 折让
Giannis Immortality 4 SE 耐克字母哥大童篮球鞋采用轻盈透气设计，令未来 MVP 畅享酷爽迅疾。弹性泡棉搭配外底多向抓地设计，助力轻松驾驭室内和户外比赛。鞋带和固定带，帮助孩子轻松塑就稳固贴合感受，打造专属经典外观。
便于穿脱
鞋带搭配固定带和后跟提拉设计，便于孩子们轻松穿脱，调节至合适的稳固贴合感。
流畅动作
后跟添加衬垫，带来出众支撑力，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
轻松迈步
多向抓地设计，赋予孩子们出色控制力，助力自信驾驭室内和户外地面。
酷爽非凡，助力应战
透气织物鞋面，在比赛时帮助稚嫩双足保持干爽。刺绣标志，彰显出众风范。
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 显示颜色： 荧光冰黄/游戏宝蓝/激光橙/多色
- 款式： IQ0818-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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