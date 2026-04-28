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Giannis Immortality 5 EP
耐克字母哥男子篮球鞋
¥549
无论是 11 月、1 月还是 6 月，扬尼斯都能全力以赴。Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋助“希腊怪兽”保持出色状态。柔韧泡棉和强劲抓地力相结合，打造动态设计，助力他保持高效发挥。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
- 显示颜色： 微黄绿/荧光黄/黑
- 款式： IM5131-700
Giannis Immortality 5 EP
¥549
无论是 11 月、1 月还是 6 月，扬尼斯都能全力以赴。Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋助“希腊怪兽”保持出色状态。柔韧泡棉和强劲抓地力相结合，打造动态设计，助力他保持高效发挥。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。
其他细节
- 中底泡棉为后跟提供支撑，前足回弹缓震，助力扬尼斯的持续冲刺
- 耐穿鞋面带来稳固贴合感，助力爆发力十足的动作
- 受欧洲步灵感加持的抓地纹路，带来出色抓地力与掌控力，让你在球场上从容切入、步步到位
产品细节
- 显示颜色： 微黄绿/荧光黄/黑
- 款式： IM5131-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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