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Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋 - 微黄绿/荧光黄/黑

Giannis Immortality 5 EP

耐克字母哥男子篮球鞋

¥549
微黄绿/荧光黄/黑
白色/黑/荧光黄
黑/荧光黄/尘光子色/亮深红

无论是 11 月、1 月还是 6 月，扬尼斯都能全力以赴。Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋助“希腊怪兽”保持出色状态。柔韧泡棉和强劲抓地力相结合，打造动态设计，助力他保持高效发挥。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 微黄绿/荧光黄/黑
  • 款式： IM5131-700

Giannis Immortality 5 EP

¥549

无论是 11 月、1 月还是 6 月，扬尼斯都能全力以赴。Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋助“希腊怪兽”保持出色状态。柔韧泡棉和强劲抓地力相结合，打造动态设计，助力他保持高效发挥。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

其他细节

  • 中底泡棉为后跟提供支撑，前足回弹缓震，助力扬尼斯的持续冲刺
  • 耐穿鞋面带来稳固贴合感，助力爆发力十足的动作
  • 受欧洲步灵感加持的抓地纹路，带来出色抓地力与掌控力，让你在球场上从容切入、步步到位

产品细节

  • 显示颜色： 微黄绿/荧光黄/黑
  • 款式： IM5131-700

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