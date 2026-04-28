无论是 11 月、1 月还是 6 月，扬尼斯都能全力以赴。Giannis Immortality 5 EP 耐克字母哥男子篮球鞋助“希腊怪兽”保持出色状态。柔韧泡棉和强劲抓地力相结合，打造动态设计，助力他保持高效发挥。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

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