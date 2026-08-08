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Giannis
Lightweight 男子夹克
¥749
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Giannis Lightweight 男子夹克采用接缝线条和颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节设计，打造轻盈休闲单品，为你塑就新奇百搭风格。衣袖饰以波点图案和精美的提花镶边装饰。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 罗马绿/空间蓝/神秘焰火色/空间蓝
- 款式： DA5670-372
Giannis
¥749
休闲夹克，灵感源自 MVP
Giannis Lightweight 男子夹克采用接缝线条和颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节设计，打造轻盈休闲单品，为你塑就新奇百搭风格。衣袖饰以波点图案和精美的提花镶边装饰。该产品含有再生聚酯纤维。
革新面料
梭织聚酯纤维面料，轻盈利落。升级版裁剪缝制线条，焕新演绎 Giannis 人气休闲单品。
新奇细节
衣袖采用波点图案设计和精美的针织镶边装饰。缎面滚边，增添对比效果。胸前饰有人气 Swoosh Freak 标志。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性下摆和袖口
- 全长拉链开襟搭配立领设计
- 插手口袋添加网眼布衬里
- 衣袖巧搭缝制镶边
- Giannis 标志
- 刺绣 Swoosh“Freak”设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 罗马绿/空间蓝/神秘焰火色/空间蓝
- 款式： DA5670-372
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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