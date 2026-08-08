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Giannis Lightweight 男子夹克 - 罗马绿/空间蓝/神秘焰火色/空间蓝

Giannis

Lightweight 男子夹克

¥749

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Giannis Lightweight 男子夹克采用接缝线条和颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节设计，打造轻盈休闲单品，为你塑就新奇百搭风格。衣袖饰以波点图案和精美的提花镶边装饰。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 罗马绿/空间蓝/神秘焰火色/空间蓝
  • 款式： DA5670-372

Giannis

¥749

休闲夹克，灵感源自 MVP

Giannis Lightweight 男子夹克采用接缝线条和颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节设计，打造轻盈休闲单品，为你塑就新奇百搭风格。衣袖饰以波点图案和精美的提花镶边装饰。该产品含有再生聚酯纤维。

革新面料

梭织聚酯纤维面料，轻盈利落。升级版裁剪缝制线条，焕新演绎 Giannis 人气休闲单品。

新奇细节

衣袖采用波点图案设计和精美的针织镶边装饰。缎面滚边，增添对比效果。胸前饰有人气 Swoosh Freak 标志。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性下摆和袖口
  • 全长拉链开襟搭配立领设计
  • 插手口袋添加网眼布衬里
  • 衣袖巧搭缝制镶边
  • Giannis 标志
  • 刺绣 Swoosh“Freak”设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 罗马绿/空间蓝/神秘焰火色/空间蓝
  • 款式： DA5670-372

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