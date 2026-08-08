 
第 1 张图片，共 8 张图片
Giannis Lightweight 男子长裤 - 黑/黑/黑/山峰白

Giannis

Lightweight 男子长裤

¥599

售罄：

此配色当前无货

Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
  • 款式： DA5679-010

Giannis

¥599

GIANNIS 风格，新奇易搭

Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。

轻盈焕新设计

梭织聚酯纤维面料，轻盈利落。升级版裁剪缝制线条，焕新演绎 Giannis 人气休闲单品。

新奇细节

小腿饰以波点设计，侧边缝以精美的提花镶边。缎面滚边，增添对比效果。大腿饰有人气 Swoosh "Freak" 标志。

长裤剪裁，可调式裤管口

长裤采用休闲设计，随行而动。裤管口搭配松紧绳和栓扣，可供自如放松或收紧，打造专属贴合度。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋添加网眼布衬里
  • 背面拉链口袋
  • 醒目滚边细节
  • 缝制接缝镶边
  • Giannis 标签
  • Swoosh Freak 刺绣标志
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
  • 款式： DA5679-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。