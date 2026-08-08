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Giannis
Lightweight 男子长裤
¥599
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Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
- 款式： DA5679-010
Giannis
¥599
GIANNIS 风格，新奇易搭
Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。
轻盈焕新设计
梭织聚酯纤维面料，轻盈利落。升级版裁剪缝制线条，焕新演绎 Giannis 人气休闲单品。
新奇细节
小腿饰以波点设计，侧边缝以精美的提花镶边。缎面滚边，增添对比效果。大腿饰有人气 Swoosh "Freak" 标志。
长裤剪裁，可调式裤管口
长裤采用休闲设计，随行而动。裤管口搭配松紧绳和栓扣，可供自如放松或收紧，打造专属贴合度。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋添加网眼布衬里
- 背面拉链口袋
- 醒目滚边细节
- 缝制接缝镶边
- Giannis 标签
- Swoosh Freak 刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
- 款式： DA5679-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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