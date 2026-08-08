Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。

Giannis Lightweight 男子长裤采用新颖接缝线条设计，搭配颇具 MVP 球员扬尼斯·阿德托昆博风格的细节元素，为你塑就新奇易搭风格。小腿处采用波点图案，侧边接缝搭配精美的提花镶边。该款长裤宽松轻盈、舒适休闲，堪称阿德托昆博系列优选单品。该产品含有再生聚酯纤维。

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