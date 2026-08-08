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Giannis Swoosh Freak
Nike Dri-FIT 男子T恤
¥259
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此配色当前无货
穿上本季 Giannis Swoosh Freak Nike Dri-FIT 男子T恤，淋漓尽致展现怪兽风范。采用柔软轻盈面料制成，搭配印花图案设计，为扬尼斯的 MVP 殊荣喝彩。
- 显示颜色： 大学金
- 款式： CV1096-739
Giannis Swoosh Freak
¥259
彰显希腊怪兽风范
穿上本季 Giannis Swoosh Freak Nike Dri-FIT 男子T恤，淋漓尽致展现怪兽风范。采用柔软轻盈面料制成，搭配印花图案设计，为扬尼斯的 MVP 殊荣喝彩。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，柔软非凡
产品细节
- 印花图案
- 57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学金
- 款式： CV1096-739
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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