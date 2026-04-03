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Nike Go
Therma-FIT 女子高腰口袋九分紧身裤
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Go Therma-FIT 女子高腰口袋九分紧身裤采用匠心设计，助你无惧冷天，不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，结合多口袋设计，不论是越野跑、健身还是垫上训练，所需物品轻松收纳，随时随地畅快开练。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB8849-010
Nike Go
27% 折让
稳固支撑，全力以赴
Nike Go Therma-FIT 女子高腰口袋九分紧身裤采用匠心设计，助你无惧冷天，不断突破，畅享舒适包覆感受。InfinaLock 面料时尚利落，为关键部位提供紧密贴合感和出色支撑力，令你轻松驾驭深蹲动作，不惧严苛训练。Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，结合多口袋设计，不论是越野跑、健身还是垫上训练，所需物品轻松收纳，随时随地畅快开练。
加宽腰部设计
腰部设计有效减少卷边、滑落和紧勒感，提供稳固包覆，塑就流畅的腰部曲线。
六个口袋
侧边 2 个斜角口袋，方便存取物品，搭配腰部背面 3 个内置口袋和大腿处 1 个拉链口袋，多个口袋让你轻松随身携带所需物品。钥匙、手机、唇膏等随身物件，通通轻松收纳。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 内置抽绳设计，方便你在运动时自由调节腰部贴合度
产品细节
- 面料：70% 锦纶/30% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FB8849-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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