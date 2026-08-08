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Nike Goalkeeper Match
守门员手套（1 副）
¥199
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此配色当前无货
Nike Goalkeeper Match 守门员手套（1 副）让你蓄势待发，准备迎战扑救。柔软加衬设计，提供出众缓震性能，阻拦进球，顺滑表面可在潮湿或干燥环境中实现出色抓握表现。
- 显示颜色： 激光橙/荷兰橙/黑
- 款式： CQ7799-845
Nike Goalkeeper Match
¥199
缓震抓握，阻拦进球
Nike Goalkeeper Match 守门员手套（1 副）让你蓄势待发，准备迎战扑救。柔软加衬设计，提供出众缓震性能，阻拦进球，顺滑表面可在潮湿或干燥环境中实现出色抓握表现。
其他细节
- 手掌部位采用泡绵，带来舒适的缓震性能，有助减缓冲击力
- 网眼拼接设计，营造出色透气性，帮助双手保持凉爽
- 手掌部位采用顺滑表面设计，缔造出色抓握力
- 腕部搭配可调式固定带，手背采用反向缝线，打造稳固贴合感
产品细节
- 材质：乳胶/聚酯纤维/乙烯基醋纤/锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 激光橙/荷兰橙/黑
- 款式： CQ7799-845
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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