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Nike Goalkeeper Match 守门员手套（1 副） - 激光橙/荷兰橙/黑

Nike Goalkeeper Match

守门员手套（1 副）

¥199

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Nike Goalkeeper Match 守门员手套（1 副）让你蓄势待发，准备迎战扑救。柔软加衬设计，提供出众缓震性能，阻拦进球，顺滑表面可在潮湿或干燥环境中实现出色抓握表现。


  • 显示颜色： 激光橙/荷兰橙/黑
  • 款式： CQ7799-845

Nike Goalkeeper Match

¥199

缓震抓握，阻拦进球

Nike Goalkeeper Match 守门员手套（1 副）让你蓄势待发，准备迎战扑救。柔软加衬设计，提供出众缓震性能，阻拦进球，顺滑表面可在潮湿或干燥环境中实现出色抓握表现。

其他细节

  • 手掌部位采用泡绵，带来舒适的缓震性能，有助减缓冲击力
  • 网眼拼接设计，营造出色透气性，帮助双手保持凉爽
  • 手掌部位采用顺滑表面设计，缔造出色抓握力
  • 腕部搭配可调式固定带，手背采用反向缝线，打造稳固贴合感

产品细节

  • 材质：乳胶/聚酯纤维/乙烯基醋纤/锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 激光橙/荷兰橙/黑
  • 款式： CQ7799-845

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