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Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤 - 黑/帆白

Nike Golf Club

Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤

¥549
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经典线条和利落的针裥细节，为这款导湿速干的 Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤带来简洁的外观，让你随时准备好迎接下一轮挑战。多口袋设计，有助于存放随身物品，让你专注比赛。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IH3247-010

Nike Golf Club

¥549

经典线条和利落的针裥细节，为这款导湿速干的 Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤带来简洁的外观，让你随时准备好迎接下一轮挑战。多口袋设计，有助于存放随身物品，让你专注比赛。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 梭织面料导湿速干，可随挥杆动作自如伸展
  • 左侧口袋处设有专门存放高尔夫球座的收纳空间

产品细节

  • 正面和背面配有口袋
  • 按扣拉链门襟设计
  • 腰带环
  • 裤脚开衩设计
  • 耐克勾勾标志
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： IH3247-010

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