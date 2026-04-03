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Nike Golf Club
Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤
¥549
经典线条和利落的针裥细节，为这款导湿速干的 Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤带来简洁的外观，让你随时准备好迎接下一轮挑战。多口袋设计，有助于存放随身物品，让你专注比赛。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH3247-010
Nike Golf Club
¥549
经典线条和利落的针裥细节，为这款导湿速干的 Nike Golf Club Dri-FIT 女子速干高尔夫短裤带来简洁的外观，让你随时准备好迎接下一轮挑战。多口袋设计，有助于存放随身物品，让你专注比赛。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 梭织面料导湿速干，可随挥杆动作自如伸展
- 左侧口袋处设有专门存放高尔夫球座的收纳空间
产品细节
- 正面和背面配有口袋
- 按扣拉链门襟设计
- 腰带环
- 裤脚开衩设计
- 耐克勾勾标志
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH3247-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。