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Nike Golf Club
Dri-FIT 女子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤
¥499
Nike Golf Club Dri-FIT 女子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用弹性速干面料，结合经典版型，助你从开球第一杆，到第 19 洞复盘精彩好球都能保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH3202-010
Nike Golf Club
¥499
Nike Golf Club Dri-FIT 女子防晒速干短袖高尔夫翻领T恤采用弹性速干面料，结合经典版型，助你从开球第一杆，到第 19 洞复盘精彩好球都能保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
- 轻盈顺滑面料具备防紫外线和导湿速干性能，助你在赛场畅享干爽体验
产品细节
- UPF 40+
- 罗纹衣领
- 下摆两侧开衩设计
- 四扣式前襟
- 左袖口耐克勾勾标志
- 88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IH3202-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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