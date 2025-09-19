 
Nike Golf Club Dri-FIT 男子透气速干高尔夫翻领T恤 - 宇宙蓝/黑/黑/白色

Nike Golf Club

Dri-FIT 男子透气速干高尔夫翻领T恤

Nike Golf Club Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤出自 Nike Golf Club 系列，为传统高尔夫服装注入焕新活力。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。宽松版型结合侧边开衩设计，助你自如完成每一次击球。


  • 显示颜色： 宇宙蓝/黑/黑/白色
  • 款式： FQ1151-490

其他细节

  • 顺滑针织内里结合网眼表面，柔软非凡
  • 加长后身下摆，提升包覆效果
  • 双扣前襟设计，可供自主调节造型

产品细节

  • 侧边开衩
  • 罗纹衣领
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 后身上方缝制“NIKE GOLF CLUB”梭织标签
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
