Nike Golf Club
Dri-FIT 男子透气速干高尔夫翻领T恤
30% 折让
Nike Golf Club Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤出自 Nike Golf Club 系列，为传统高尔夫服装注入焕新活力。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。宽松版型结合侧边开衩设计，助你自如完成每一次击球。
- 显示颜色： 宇宙蓝/黑/黑/白色
- 款式： FQ1151-490
Nike Golf Club
30% 折让
Nike Golf Club Dri-FIT 男子速干高尔夫翻领T恤出自 Nike Golf Club 系列，为传统高尔夫服装注入焕新活力。Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。宽松版型结合侧边开衩设计，助你自如完成每一次击球。
其他细节
- 顺滑针织内里结合网眼表面，柔软非凡
- 加长后身下摆，提升包覆效果
- 双扣前襟设计，可供自主调节造型
产品细节
- 侧边开衩
- 罗纹衣领
- 刺绣耐克勾勾标志
- 后身上方缝制“NIKE GOLF CLUB”梭织标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 宇宙蓝/黑/黑/白色
- 款式： FQ1151-490
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。