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Nike GP Challenge 1.5
扬尼克·辛纳同款男子硬地球场网球鞋
¥1,049
Nike GP Challenge 1.5 扬尼克·辛纳同款男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
- 显示颜色： 温和灰绿/浅银/白色/黑
- 款式： IQ5180-005
Nike GP Challenge 1.5
¥1,049
Nike GP Challenge 1.5 扬尼克·辛纳同款男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。配色 100 为网球运动员扬尼克·辛纳 (Jannik Sinner) 同款。
缓震回弹，出众脚感
前足 Air Zoom 缓震配置，塑就灵活脚感和弹力充沛的起步体验。后跟 Air Zoom 缓震配置，提供有力支撑。
畅动自如
中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。
强劲抓地
鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出众耐穿性和抓地力。鞋头覆面设计，缔造高磨损区域的耐穿性。
其他细节
- 鞋舌加垫设计，让你专注鏖战
- 后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等动作
产品细节
- 专为硬地球场地面打造
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 温和灰绿/浅银/白色/黑
- 款式： IQ5180-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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