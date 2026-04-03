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Nike GP Challenge 1.5 男子硬地球场网球鞋 - 温和灰绿/浅银/白色/黑

Nike GP Challenge 1.5

男子硬地球场网球鞋

¥1,049
温和灰绿/浅银/白色/黑
白色/白金色/浅深红
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Nike GP Challenge 1.5 男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。 


  • 显示颜色： 温和灰绿/浅银/白色/黑
  • 款式： IQ5180-005

Nike GP Challenge 1.5

¥1,049

Nike GP Challenge 1.5 男子硬地球场网球鞋专为力争上游的精英球员设计，助力自信发球，从容挥拍。 

畅动自如

中足融入牢固塑料稳定片，有助在快速切入时带来出色稳定性，同时在动作中爆发能量，在比赛时展现不凡实力。内侧鞋眼采用织带设计，与外侧覆面巧妙结合，可在侧向移动时，提供妥帖包覆感受。后跟添加衬垫，缔造舒适支撑感受。

强劲抓地

鞋头内侧区域添加橡胶，打造出众耐穿性。前足高磨损区域融入橡胶，铸就出众耐穿性和抓地力。鞋头覆面设计，缔造高磨损区域的耐穿性。

其他细节

  • 鞋舌加垫设计，让你专注鏖战
  • 后跟设计独具匠心，助力轻松完成后拉发球等动作

产品细节

  • 专为硬地球场地面打造
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 温和灰绿/浅银/白色/黑
  • 款式： IQ5180-005

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