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Nike
Graphic 腰包 2.0
¥249
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Nike Graphic 腰包 2.0 采用两个拉链口袋设计，为跑步或训练期间所需的物品提供充裕存储空间。稳固设计结合背面网眼布面料，有助减少干扰因素，助你专心发挥出色水平。
- 显示颜色： 浅蓝灰/白色/银
- 款式： CV1113-465
Nike
¥249
随时开跑
Nike Graphic 腰包 2.0 采用两个拉链口袋设计，为跑步或训练期间所需的物品提供充裕存储空间。稳固设计结合背面网眼布面料，有助减少干扰因素，助你专心发挥出色水平。
其他细节
- 稳固设计，减少跑步或训练时的干扰因素
- 背面采用透气网眼布设计，帮助保持干爽舒适，令你心无旁骛
产品细节
- 反光图案
- 不适合用作个人防护装备
- 面料：聚酯纤维。里料：锦纶。
- 不可洗涤
- 显示颜色： 浅蓝灰/白色/银
- 款式： CV1113-465
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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