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Nike Graphic 腰包 2.0 - 浅蓝灰/白色/银

Nike

Graphic 腰包 2.0

¥249

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Nike Graphic 腰包 2.0 采用两个拉链口袋设计，为跑步或训练期间所需的物品提供充裕存储空间。稳固设计结合背面网眼布面料，有助减少干扰因素，助你专心发挥出色水平。


  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/银
  • 款式： CV1113-465

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随时开跑

Nike Graphic 腰包 2.0 采用两个拉链口袋设计，为跑步或训练期间所需的物品提供充裕存储空间。稳固设计结合背面网眼布面料，有助减少干扰因素，助你专心发挥出色水平。

其他细节

  • 稳固设计，减少跑步或训练时的干扰因素
  • 背面采用透气网眼布设计，帮助保持干爽舒适，令你心无旁骛

产品细节

  • 反光图案
  • 不适合用作个人防护装备
  • 面料：聚酯纤维。里料：锦纶。
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 浅蓝灰/白色/银
  • 款式： CV1113-465

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