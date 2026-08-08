Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP

¥1,499

从全掌型回弹 Nike Air Zoom strobel 缓震配置到轻盈的 ZoomX 中底，再到优质鞋面设计，Nike G.T. Cut 4 "Cade Cunningham" EP 凯德·坎宁安男/女篮球鞋结合了我们先进的篮球技术，专为像凯德·坎宁安一样拒绝满足于现状、只为胜利而战的球员打造。这款特别设计从他的赛场统治力与“得州孤星”根源汲取灵感，将探索星空的精神与前沿美学巧妙融合。后跟处饰有凯德的专属标志，预示着这位篮坛新星即将带来的惊喜。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

ZoomX 缓震 全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，缔造富有弹力的迈步体验。 全掌型 Air 技术 ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前足区域，如稳定器般助你更快地切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

其他细节 顺滑利落的鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于挑战比赛极限

鞋面外侧及后跟采用合成材质，内侧部分采用轻盈织物

外底抓地底纹专为加速和减速而设计