Nike G.T. Cut 4 EP

¥1,499

穿上 Nike G.T. Cut 4 EP 男/女篮球鞋，助你展现出色风范。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的技术，缔造出众的耐穿性。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，缔造富有弹力的迈步体验。

非凡疾速

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你发挥出色表现。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前足区域，如稳定器般助你的双足保持稳固。Cushlon 中底带来出众稳定性。

醒目风范

此鞋款带来出色的回弹性能，让你尽情享受舒适的迈步体验。低帮版型结合轻盈设计，助力实现灵活迅疾的表现。

未来主义鞋面

时尚的 “外骨骼” 鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于日常穿着。

加速与减速

外底抓地底纹专为变向时的加速和减速而设计。