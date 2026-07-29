Nike G.T. Cut 4 "Paige Bueckers" EP

¥1,499

篮球运动的节奏从未放缓。比赛不断提速，球员们则持续突破自我。穿上 Nike G.T. Cut 4 "Paige Bueckers" EP 佩奇·布克斯男/女篮球鞋，助你在比赛中发挥出色表现。从全掌型回弹 Air Zoom Strobel 到轻盈的 ZoomX 嵌入式中底，再到优质鞋面，这款打破常规的鞋款结合了我们先进的篮球技术，专为那些拒绝满足于现状、只为胜利而战的运动员而打造。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验，缔造富有弹力的迈步体验。

非凡疾速

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前足区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

球场风范

此鞋款带来出色的回弹性能，同时保留深受球员喜爱的贴地脚感，无论有球还是无球移动，都能从容发挥。低帮版型结合轻盈设计，助力实现灵活迅疾的赛场表现。

未来主义鞋面

时尚的“外骨骼”鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于挑战比赛极限。鞋面外侧及后跟采用合成材质，内侧部分采用轻盈织物。

稳稳抓地，畅动自如

外底抓地底纹专为切球和变向时的加速和减速而设计。