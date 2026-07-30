Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP

¥1,499

轻松上篮得分。这款 Nike G.T. Cut 4 "Shirley Buckets" EP 佩奇·布克斯男/女篮球鞋以佩奇喜爱的饮品为灵感。从如气泡般轻盈灵动、恰似她中距离跳投般流畅的鞋面，到透着俏皮甜美气息的夜光外底，不同细节都尽显巧思。别急着“续杯”，别忘了留意点缀其上的樱桃元素——巧妙呼应佩奇的姓名首字母和球衣号码，也向这位篮球明星致意。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

回弹迈步

全掌型嵌入式 ZoomX 3.0 泡棉中底，轻盈非凡且回弹出众，为双足营造出众体验。它为你的跨步和迈步提供富有弹力的脚感。

非凡疾速

ZoomX 泡棉中底下方搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，助你在比赛中引爆疾速表现，塑就出色近地感。RBR-X 稳定支撑设计将轻质材料融入 ZoomX 泡棉前足区域，如稳定器般助你更快切入。Cushlon 中底带来出众稳定性。

球场风范

此鞋款带来出色的回弹性能，同时保留球员钟爱的场地感受，无论有球还是无球，都能发挥自如。低帮设计，轻盈灵活，灵活迅疾。

未来主义鞋面

时尚的 “外骨骼” 鞋面呈现出未来主义风格，但又不失经典美感，既植根于 Nike 篮球传统，又致力于挑战比赛极限。鞋面外侧及后跟采用合成材质，内侧部分采用轻盈织物。

稳稳抓地，畅动自如

外底抓地底纹专为急停、启动及变向动作打造，助你在切入和变向时稳稳抓地。