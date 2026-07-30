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Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋 - 狼灰/仙人掌绿/亮杉木绿/白色

Nike G.T. Cut Academy 2 EP

男/女篮球鞋

27% 折让
狼灰/仙人掌绿/亮杉木绿/白色
煤黑/泡沫粉/浅品红/黑
白色/黑/金属色

室内场地， 外围突破或内线对抗，穿上 Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋，助你轻松投篮。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助力实现出色速度与力量表现。人字形抓地底纹等耐穿设计，助你发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。


  • 显示颜色： 狼灰/仙人掌绿/亮杉木绿/白色
  • 款式： HV9775-004

Nike G.T. Cut Academy 2 EP

27% 折让

室内场地， 外围突破或内线对抗，穿上 Nike G.T. Cut Academy 2 EP 男/女篮球鞋，助你轻松投篮。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助力实现出色速度与力量表现。人字形抓地底纹等耐穿设计，助你发挥出色表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

出色近地感

前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹效果和出色近地感。同时 Air Zoom 缓震配置有助在变向时拉开距离。

柔软落地

鞋口添加衬垫，营造柔软缓震效果。

稳稳抓地，快速切入

人字形抓地纹路设计，提供强劲抓地力，让你在多种地面轻松实现急停变向。

稳稳力挺

前足外侧模压设计，塑就出众稳定性和包覆效果。

产品细节

  • 显示颜色： 狼灰/仙人掌绿/亮杉木绿/白色
  • 款式： HV9775-004

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