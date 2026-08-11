Nike G.T. Cut "Dylan Harper" x TITAN EP 男/女篮球鞋专为力求在场上大展身手的篮球运动员打造，助力球员运用迅疾速度和出色球技为自己和队友创造空间。该鞋款脚感轻盈，贴地设计旨在缩短触地时间，缔造非凡掌控感和侧向稳定性，成就球场佳选。Air Zoom Strobel 缓震配置上方搭载全掌 React 内嵌式中底，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，塑就迅捷出色的回弹性能。

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