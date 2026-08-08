Nike Gyakusou

¥369 ¥549 32% 折让

轻盈透气，保持专注

Nike Gyakusou 男子短袖上衣运用设计师高桥盾针对跑步运动所研发的禅宗设计，具备轻盈透气性，为你缔造心无旁骛的训练体验。

干爽舒适 Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验 该上衣采用符合人体构造的设计结合局部网眼布面料，为高热部位营造凉爽感受。 焕新跑步装备 高桥盾与 Nike 合作，不断重新定义跑步服装的外观与性能。设计师充分展现自己的时尚美学，为这些服装注入个人巧思，例如在服装的背面加上“antrorse”字样，意谓不断向前。

产品细节 背面口袋设计

面料/网眼布：100% 聚酯纤维

可机洗

显示颜色： 深勃艮第酒红/灰黑/黑/暗烟灰

款式： BQ3251-643