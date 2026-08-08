第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Gyakusou
男子短袖上衣
32% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Gyakusou 男子短袖上衣运用设计师高桥盾针对跑步运动所研发的禅宗设计，具备轻盈透气性，为你缔造心无旁骛的训练体验。
- 显示颜色： 深勃艮第酒红/灰黑/黑/暗烟灰
- 款式： BQ3251-643
Nike Gyakusou
32% 折让
轻盈透气，保持专注
Nike Gyakusou 男子短袖上衣运用设计师高桥盾针对跑步运动所研发的禅宗设计，具备轻盈透气性，为你缔造心无旁骛的训练体验。
干爽舒适
Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验 该上衣采用符合人体构造的设计结合局部网眼布面料，为高热部位营造凉爽感受。
焕新跑步装备
高桥盾与 Nike 合作，不断重新定义跑步服装的外观与性能。设计师充分展现自己的时尚美学，为这些服装注入个人巧思，例如在服装的背面加上“antrorse”字样，意谓不断向前。
产品细节
- 背面口袋设计
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 深勃艮第酒红/灰黑/黑/暗烟灰
- 款式： BQ3251-643
Nike Gyakusou 系列
设计师兼 Undercover 创始人高桥盾将其经典美学理念与跑步专长匠心融入 Nike Gyakusou 系列设计中。这一长期合作系列帮助跑者在炎热天气的跑步运动中减少干扰因素和影响，缔造禅宗般专注的运动体验。高性能款式结合简约色调设计，实现轻盈收纳体验，简洁图案和 Nike 技术为钟爱跑步的人们打造未来主义装备。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。