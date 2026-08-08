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Nike Gym Club
女子训练行李包
¥299
售罄：
此配色当前无货
Nike Gym Club 女子训练行李包采用轻盈设计，便于随身携带，宽敞储物空间可容纳随身物品。 耐用材料结合 2 个额外口袋，助你轻松应对不同训练挑战。
- 显示颜色： 暗浮木棕/暗浮木棕/浅深红
- 款式： DA1746-258
Nike Gym Club
¥299
轻盈耐用
Nike Gym Club 女子训练行李包采用轻盈设计，便于随身携带，宽敞储物空间可容纳随身物品。 耐用材料结合 2 个额外口袋，助你轻松应对不同训练挑战。
其他细节
- 轻盈不易撕裂材料经久耐用，为装备提供安全防护
- 外层拉链口袋帮助安全储物，令物品触手可及
- 侧边按扣口袋，便于快速存取物品
产品细节
- 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
- 提手设计
- 可拆卸固定带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 暗浮木棕/暗浮木棕/浅深红
- 款式： DA1746-258
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。