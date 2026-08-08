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Nike Gym Club 女子训练行李包 - 暗浮木棕/暗浮木棕/浅深红

Nike Gym Club

女子训练行李包

¥299

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Nike Gym Club 女子训练行李包采用轻盈设计，便于随身携带，宽敞储物空间可容纳随身物品。 耐用材料结合 2 个额外口袋，助你轻松应对不同训练挑战。


  • 显示颜色： 暗浮木棕/暗浮木棕/浅深红
  • 款式： DA1746-258

Nike Gym Club

¥299

轻盈耐用

Nike Gym Club 女子训练行李包采用轻盈设计，便于随身携带，宽敞储物空间可容纳随身物品。 耐用材料结合 2 个额外口袋，助你轻松应对不同训练挑战。

其他细节

  • 轻盈不易撕裂材料经久耐用，为装备提供安全防护
  • 外层拉链口袋帮助安全储物，令物品触手可及
  • 侧边按扣口袋，便于快速存取物品

产品细节

  • 尺寸：33 x 52 x 24 厘米
  • 提手设计
  • 可拆卸固定带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 暗浮木棕/暗浮木棕/浅深红
  • 款式： DA1746-258

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