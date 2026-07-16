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Nike Gym Essentials 2.0
女子训练手套（1 副）
13% 折让
Nike Gym Essentials 2.0 女子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布设计，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出色防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HQ4710-091
Nike Gym Essentials 2.0
13% 折让
Nike Gym Essentials 2.0 女子训练手套（1 副）的手背侧采用透气网眼布设计，手掌特定区域添加泡绵衬垫，在训练期间为你带来舒适感受和出色防护。四指设有一体式拉片，方便戴取手套。
产品细节
- 手掌：52% 锦纶/48% 聚氨酯(PU泡沫)。底部：95% 聚酯纤维/3% 锦纶/2% 聚氨酯(PU泡沫)。其他：85% 聚酯纤维/15% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HQ4710-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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