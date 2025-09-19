Nike Gym Heritage
Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣
17% 折让
Nike Gym Heritage Dri-FIT 男子速干短袖训练上衣采用宽松复古版型与 Dri-FIT 导湿速干技术，打造匠心之作。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HV0628-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 棉与聚酯纤维混纺面料，轻盈柔软
- 腋下刺绣孔眼提升透气性，帮助保持舒爽
产品细节
- Gym Heritage 系列的“N”贴片
- 后身刺绣耐克勾勾标志
- 罗纹衣领
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
