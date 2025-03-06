Nike Hardwood

男子篮球套头连帽衫

¥749

Nike Hardwood 男子篮球套头连帽衫设计灵感源自大约 1969 年旧金山的出众魅力。柔软面料融入整版扎染印花，点缀有正在融化一般的 Swoosh 设计。后身巧搭大号“Peace, Love, Basketball”（爱与和平，篮球精神）图案。

  • 显示颜色： 速度黄/黑
  • 款式： CU3618-735

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