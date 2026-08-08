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Nike Hayward 双肩包 - 浅茜草根褐/浅茜草根褐/大气浅粉

Nike Hayward

双肩包

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Nike Hayward 双肩包以实用设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。该款双肩包采用耐用设计，正面松紧绳可供收纳夹克，侧边口袋方便存放水壶。


  • 显示颜色： 浅茜草根褐/浅茜草根褐/大气浅粉
  • 款式： DV1296-824

Nike Hayward

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收纳装备，轻松畅行

Nike Hayward 双肩包以实用设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。该款双肩包采用耐用设计，正面松紧绳可供收纳夹克，侧边口袋方便存放水壶。

其他细节

  • 适合大多数 15 英寸笔记本电脑
  • 梭织设计，经久耐用
  • 可调节肩带，打造舒适携背体验
  • 大号主袋和内置口袋，提供充裕存储空间
  • 顶部提环设计，便于挂放双肩包
  • 正面松紧绳系统搭配束紧扣，便于快速收纳夹克或其他随身物品

产品细节

  • 胸部固定带
  • 侧边口袋设计，方便存放水壶
  • 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
  • 容积：约 22 升
  • 重量：约 573 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅茜草根褐/浅茜草根褐/大气浅粉
  • 款式： DV1296-824

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