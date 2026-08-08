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Nike Hayward
双肩包
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Hayward 双肩包以实用设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。该款双肩包采用耐用设计，正面松紧绳可供收纳夹克，侧边口袋方便存放水壶。
- 显示颜色： 浅茜草根褐/浅茜草根褐/大气浅粉
- 款式： DV1296-824
Nike Hayward
30% 折让
收纳装备，轻松畅行
Nike Hayward 双肩包以实用设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。该款双肩包采用耐用设计，正面松紧绳可供收纳夹克，侧边口袋方便存放水壶。
其他细节
- 适合大多数 15 英寸笔记本电脑
- 梭织设计，经久耐用
- 可调节肩带，打造舒适携背体验
- 大号主袋和内置口袋，提供充裕存储空间
- 顶部提环设计，便于挂放双肩包
- 正面松紧绳系统搭配束紧扣，便于快速收纳夹克或其他随身物品
产品细节
- 胸部固定带
- 侧边口袋设计，方便存放水壶
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 容积：约 22 升
- 重量：约 573 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅茜草根褐/浅茜草根褐/大气浅粉
- 款式： DV1296-824
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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