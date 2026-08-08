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Nike Hayward
双肩包
¥329
售罄：
此配色当前无货
Nike Hayward 双肩包以新颖设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层采用印花设计。额外口袋，为小物件提供充裕收纳空间。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA7759-010
Nike Hayward
¥329
收纳装备，轻松畅行
Nike Hayward 双肩包以新颖设计焕新演绎人气版型，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层采用印花设计。额外口袋，为小物件提供充裕收纳空间。
其他细节
- 大号拉链主袋，方便轻松存取物品
- 多个口袋，有序收纳物品
- 正面松紧绳搭配易用束扣，方便快速存取物品
产品细节
- 提环设计
- 胸前固定带
- 侧边口袋设计，方便存放水壶
- 可调节肩带
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DA7759-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。