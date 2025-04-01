Nike Hayward

双肩包

¥449

烟灰蓝/冰川蓝/牛仔蓝绿
杏黄粉/古珊瑚红/椰奶色
黑/黑/白色

Nike Hayward 双肩包，为装备提供充裕的存储空间。正面松紧绳系统、两个外部拉链口袋和一个笔记本电脑保护套，提供多种储物选择；胸前固定带和加垫肩带，缔造舒适携背体验。

  • 显示颜色： 烟灰蓝/冰川蓝/牛仔蓝绿
  • 款式： HJ8200-006

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