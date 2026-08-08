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Nike Hayward 双肩包 - 旧宝蓝/旧宝蓝/白色

Nike Hayward

双肩包

¥329

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出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。


  • 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
  • 款式： DQ5617-417

Nike Hayward

¥329

出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。

其他细节

  • 拉链主袋，为装备提供充裕收纳空间
  • 额外拉链口袋，为小物件提供安全有序的收纳空间
  • 肩带和背后拼接加入软垫设计，打造舒适背包体验
  • 正面松紧绳系统搭配拴扣，便于快速收纳夹克或其他随身物品

产品细节

  • 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
  • 款式： DQ5617-417

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