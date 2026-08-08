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Nike Hayward
双肩包
¥329
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此配色当前无货
出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。
- 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
- 款式： DQ5617-417
Nike Hayward
¥329
出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。
其他细节
- 拉链主袋，为装备提供充裕收纳空间
- 额外拉链口袋，为小物件提供安全有序的收纳空间
- 肩带和背后拼接加入软垫设计，打造舒适背包体验
- 正面松紧绳系统搭配拴扣，便于快速收纳夹克或其他随身物品
产品细节
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
- 款式： DQ5617-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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