出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。

出行途中没有时间取下双肩包并拉开拉链来收纳物品？ Nike Hayward 双肩包采用正面松紧绳设计，可稳妥收纳夹克或长袖上衣，方便省时。 口渴了？ 从侧边网眼口袋中拿出水壶，即可畅饮。 内部设有充裕收纳空间，笔记本电脑保护套可收纳 15 英寸笔记本电脑。 整装待发，轻松应对日常活动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。