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Nike Hayward 2.0 双肩包 - 淡粉紫/黑/白色

Nike Hayward 2.0

双肩包

¥329
淡粉紫/黑/白色
岩石粉/土褐/淡象牙白

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Nike Hayward 2.0 双肩包焕新演绎人气传统款，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层巧搭新颖图案，额外口袋设计为小物件营造充裕空间。


  • 显示颜色： 淡粉紫/黑/白色
  • 款式： BA5883-576

Nike Hayward 2.0

¥329

升级设计，舒适便携

Nike Hayward 2.0 双肩包焕新演绎人气传统款，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层巧搭新颖图案，额外口袋设计为小物件营造充裕空间。

其他细节

  • 适合大多数 15 英寸笔记本电脑
  • 织物面料采用密实梭织设计，经久耐用
  • 可调节肩带，打造舒适携背体验
  • 大号主袋和侧边口袋，提供充裕存储空间
  • 顶部提环设计，便于挂放双肩包

产品细节

  • 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
  • 面料/里料： 织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 淡粉紫/黑/白色
  • 款式： BA5883-576

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