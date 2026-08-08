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Nike Hayward 2.0
双肩包
¥329
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此配色当前无货
Nike Hayward 2.0 双肩包焕新演绎人气传统款，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层巧搭新颖图案，额外口袋设计为小物件营造充裕空间。
- 显示颜色： 淡粉紫/黑/白色
- 款式： BA5883-576
Nike Hayward 2.0
¥329
升级设计，舒适便携
Nike Hayward 2.0 双肩包焕新演绎人气传统款，为装备提供充裕的存储空间。耐用表层巧搭新颖图案，额外口袋设计为小物件营造充裕空间。
其他细节
- 适合大多数 15 英寸笔记本电脑
- 织物面料采用密实梭织设计，经久耐用
- 可调节肩带，打造舒适携背体验
- 大号主袋和侧边口袋，提供充裕存储空间
- 顶部提环设计，便于挂放双肩包
产品细节
- 尺寸：48 x 34 x 22 厘米
- 面料/里料： 织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 淡粉紫/黑/白色
- 款式： BA5883-576
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。