Nike Hayward Scouter

儿童双肩包

¥549

黑/黑/安全橙
杏茶色/浅土褐

不落下基本装备。 Nike Hayward Scouter 儿童双肩包采用正面松紧绳系统、多个拉链口袋和一个内置笔记本电脑保护套，提供多种储物选择。 革新肩带柔软舒适，可供自行调节，打造灵活贴合感。

  • 显示颜色： 黑/黑/安全橙
  • 款式： HJ8231-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。