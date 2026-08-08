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Nike Heritage
冬季款尤金双肩包
¥359
售罄：
此配色当前无货
背上 Nike Heritage 冬季款尤金双肩包，轻松出行。加固拼接设计，为装备提供出色防护；大号拉链头设计，便于存取物品，打造自如运动体验。
- 显示颜色： 白金色/白金色/游戏宝蓝
- 款式： DN3592-043
Nike Heritage
¥359
便捷收纳
背上 Nike Heritage 冬季款尤金双肩包，轻松出行。加固拼接设计，为装备提供出色防护；大号拉链头设计，便于存取物品，打造自如运动体验。
其他细节
- 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 大号拉链头设计，便于轻松存取物品
- 背面采用网眼设计，营造舒适感受
- 密实梭织织物材料，提供出众支撑力
- 肩带与背部拼接采用加垫设计，打造舒适携背体验
产品细节
- 尺寸：45 x 30 x 15 厘米
- 容积：约 22 升
- 克重：约 662 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 白金色/白金色/游戏宝蓝
- 款式： DN3592-043
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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