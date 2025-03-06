经典双肩包在焕新升级后炫酷来袭，洋溢满满耐克勾风采！Nike Heritage 双肩包空间宽敞，助你轻松出行。多个口袋结合内置笔记本电脑保护套，可储存你日常所需物品。可调节肩带和背面拼接加入软垫设计，塑就非凡舒适的日常背携体验，助你自在前行。

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