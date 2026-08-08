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Nike Heritage
双肩包
¥249
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此配色当前无货
背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DM2159-010
Nike Heritage
¥249
轻松收纳
背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。
其他细节
- 拉链配件口袋便于有序收纳物品，帮助安全存放钥匙、钱包和手机等小物件
- 密实梭织织物，提供出众支撑力
- 加垫肩带和背后拼接设计，打造出众舒适背包体验
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 15 英寸笔记本电脑保护套
- 提环设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DM2159-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。