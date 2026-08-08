背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。

背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。

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