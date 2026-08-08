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Nike Heritage 双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Heritage

双肩包

¥249

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背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DM2159-010

Nike Heritage

¥249

轻松收纳

背上 Nike Heritage 双肩包，为你的造型注入一些贴纸风格。印花设计，灵感源自公共场所的贴纸。宽敞主袋设有保护套，可容纳 15 英寸的笔记本电脑。拉链配件口袋帮助有序收纳装备，方便存取。

其他细节

  • 拉链配件口袋便于有序收纳物品，帮助安全存放钥匙、钱包和手机等小物件
  • 密实梭织织物，提供出众支撑力
  • 加垫肩带和背后拼接设计，打造出众舒适背包体验

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 15 英寸笔记本电脑保护套
  • 提环设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DM2159-010

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