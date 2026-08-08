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Nike Heritage
双肩包
¥249
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此配色当前无货
收纳装备，时尚畅行。 Nike Heritage 双肩包设有拉链口袋，为装备营造井然有序的收纳空间；精致喷染印花塑造活力外观，彰显主袋上的印花标志。
- 显示颜色： 庭蓝/黑曜石色/白色
- 款式： DH9466-476
Nike Heritage
¥249
时尚储物
收纳装备，时尚畅行。 Nike Heritage 双肩包设有拉链口袋，为装备营造井然有序的收纳空间；精致喷染印花塑造活力外观，彰显主袋上的印花标志。
其他细节
- 将设计图案喷涂在材料上，然后热转印于梭织面料上，塑就出众配色和纹理
- 密实梭织织物，提供出众支撑力
- 拉链主袋，方便收纳装备
- 内置保护套可容纳 15 英寸的笔记本电脑
- 拉链前袋，为小物件提供存放空间
- 顶部提环设计，打造多元携带方式
- 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验
产品细节
- 44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 庭蓝/黑曜石色/白色
- 款式： DH9466-476
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。