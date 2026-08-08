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Nike Heritage 双肩包 - 庭蓝/黑曜石色/白色

Nike Heritage

双肩包

¥249

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收纳装备，时尚畅行。 Nike Heritage 双肩包设有拉链口袋，为装备营造井然有序的收纳空间；精致喷染印花塑造活力外观，彰显主袋上的印花标志。


  • 显示颜色： 庭蓝/黑曜石色/白色
  • 款式： DH9466-476

Nike Heritage

¥249

时尚储物

收纳装备，时尚畅行。 Nike Heritage 双肩包设有拉链口袋，为装备营造井然有序的收纳空间；精致喷染印花塑造活力外观，彰显主袋上的印花标志。

其他细节

  • 将设计图案喷涂在材料上，然后热转印于梭织面料上，塑就出众配色和纹理
  • 密实梭织织物，提供出众支撑力
  • 拉链主袋，方便收纳装备
  • 内置保护套可容纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 拉链前袋，为小物件提供存放空间
  • 顶部提环设计，打造多元携带方式
  • 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验

产品细节

  • 44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 庭蓝/黑曜石色/白色
  • 款式： DH9466-476

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