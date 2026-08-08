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Nike Heritage 双肩包 - 中橄榄绿/中橄榄绿/黑

Nike Heritage

双肩包

¥249

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Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿/黑
  • 款式： DQ5956-222

Nike Heritage

¥249

Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。

其他细节

  • 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 密实梭织材料，提供出众支撑力
  • 顶部提环设计，打造多元携带方式
  • 背部拼接搭配可调节加衬肩带，打造舒适背携体验

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿/黑
  • 款式： DQ5956-222

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