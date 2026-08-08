Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。

Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。

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