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Nike Heritage
双肩包
¥249
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此配色当前无货
Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。
- 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿/黑
- 款式： DQ5956-222
Nike Heritage
¥249
Nike Heritage 双肩包款式时尚， 既是双肩包，也可用作鞋盒。 为装备提供充裕收纳空间，搭配易于存取的拉链口袋，方便出行时存放手机和钥匙。 不想跟其他鞋盒一块儿塞入床底，那就装上你的照片、纪念品，还有笔记本电脑和水壶吧。
其他细节
- 内置套袋可收纳 15 英寸的笔记本电脑
- 密实梭织材料，提供出众支撑力
- 顶部提环设计，打造多元携带方式
- 背部拼接搭配可调节加衬肩带，打造舒适背携体验
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/中橄榄绿/黑
- 款式： DQ5956-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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