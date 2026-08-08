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Nike Heritage
双肩包
¥249
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此配色当前无货
Nike Heritage 双肩包时尚有型，助你收纳装备，轻松畅行。 外部口袋便于快速拿取物品，结合宽敞主袋和整版印花设计，彰显出众魅力。
- 显示颜色： 乳蓝/乳蓝/深藏青
- 款式： DQ5754-472
Nike Heritage
¥249
日常出行佳选
Nike Heritage 双肩包时尚有型，助你收纳装备，轻松畅行。 外部口袋便于快速拿取物品，结合宽敞主袋和整版印花设计，彰显出众魅力。
其他细节
- 内置套袋可收纳笔记本电脑
- 拉链前袋，为小物件提供存放空间
- 顶部提环设计，打造多元携带方式
- 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验
产品细节
- 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 乳蓝/乳蓝/深藏青
- 款式： DQ5754-472
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。