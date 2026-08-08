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Nike Heritage 双肩包 - 乳蓝/乳蓝/深藏青

Nike Heritage

双肩包

¥249

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Nike Heritage 双肩包时尚有型，助你收纳装备，轻松畅行。 外部口袋便于快速拿取物品，结合宽敞主袋和整版印花设计，彰显出众魅力。


  • 显示颜色： 乳蓝/乳蓝/深藏青
  • 款式： DQ5754-472

Nike Heritage

¥249

日常出行佳选

Nike Heritage 双肩包时尚有型，助你收纳装备，轻松畅行。 外部口袋便于快速拿取物品，结合宽敞主袋和整版印花设计，彰显出众魅力。

其他细节

  • 内置套袋可收纳笔记本电脑
  • 拉链前袋，为小物件提供存放空间
  • 顶部提环设计，打造多元携带方式
  • 肩带和背面拼接融入软垫设计，打造舒适背包体验

产品细节

  • 尺寸：44 x 30 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 乳蓝/乳蓝/深藏青
  • 款式： DQ5754-472

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