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Nike Heritage 双肩包 - 黑/黑/白色

Nike Heritage

双肩包

¥349

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Nike Heritage 双肩包助你轻松收纳所需物品，自在出行。 采用上方开口设计，便于在运动过程中存取装备。插扣式翻盖设计，有助物品保持稳固；2 个拉链侧袋，为水壶和其他小物件提供额外存储空间。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DB3302-010

Nike Heritage

¥349

经典设计，焕新演绎

Nike Heritage 双肩包助你轻松收纳所需物品，自在出行。 采用上方开口设计，便于在运动过程中存取装备。插扣式翻盖设计，有助物品保持稳固；2 个拉链侧袋，为水壶和其他小物件提供额外存储空间。

其他细节

  • 加粗抽绳塑就出色外观，便于快速存取物品
  • 插扣式翻盖设计，为装备提供安全存储空间
  • 侧边拉链口袋，可供安全收纳小物件

产品细节

  • 尺寸：49 x 30 x 16 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DB3302-010

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