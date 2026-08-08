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Nike Heritage
双肩包
¥349
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此配色当前无货
Nike Heritage 双肩包助你轻松收纳所需物品，自在出行。 采用上方开口设计，便于在运动过程中存取装备。插扣式翻盖设计，有助物品保持稳固；2 个拉链侧袋，为水壶和其他小物件提供额外存储空间。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DB3302-010
Nike Heritage
¥349
经典设计，焕新演绎
Nike Heritage 双肩包助你轻松收纳所需物品，自在出行。 采用上方开口设计，便于在运动过程中存取装备。插扣式翻盖设计，有助物品保持稳固；2 个拉链侧袋，为水壶和其他小物件提供额外存储空间。
其他细节
- 加粗抽绳塑就出色外观，便于快速存取物品
- 插扣式翻盖设计，为装备提供安全存储空间
- 侧边拉链口袋，可供安全收纳小物件
产品细节
- 尺寸：49 x 30 x 16 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DB3302-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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