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Nike Heritage
复古腰包
15% 折让
Nike Heritage 复古腰包采用经典款式，简约小巧，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各配有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。
- 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
- 款式： DR6266-030
Nike Heritage
15% 折让
Nike Heritage 复古腰包采用经典款式，简约小巧，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各配有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。
其他细节
- 提环设计，便于轻松拿取
- 正面饰有醒目的复古品牌标签
产品细节
- 尺寸：29 x 7 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白/冷杉绿/冷杉绿
- 款式： DR6266-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。