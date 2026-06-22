Nike Heritage 复古腰包采用经典款式，简约小巧，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各配有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。

Nike Heritage 复古腰包采用经典款式，简约小巧，助你高效收纳。充裕主袋设计，无需大包也可存放基本物品。可调节固定带的两端各配有 1 个插扣。拉链配有耐克勾标志拉链头，彰显经典风范。

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