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Nike Heritage 女子短袖网球T恤 - 帆白/深藏青

Nike Heritage

女子短袖网球T恤

¥249
帆白/深藏青
温和灰绿/微绿
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复古 Nike 网球风格，现代感十足，适合日常穿着？Nike Heritage 女子短袖网球T恤就是你的理想之选。


  • 显示颜色： 帆白/深藏青
  • 款式： IH5060-133

Nike Heritage

¥249

复古 Nike 网球风格，现代感十足，适合日常穿着？Nike Heritage 女子短袖网球T恤就是你的理想之选。

其他细节

  • 日常棉料，柔软轻盈
  • 略微裁短设计，塑就经典版型，营造恰到好处的活动空间

产品细节

  • 罗纹领口和袖口
  • 后身饰有 NIKE Racquet Club 图案
  • 正面饰有刺绣贴片
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/深藏青
  • 款式： IH5060-133

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