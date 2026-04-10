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Nike Heritage
女子短袖网球T恤
¥249
复古 Nike 网球风格，现代感十足，适合日常穿着？Nike Heritage 女子短袖网球T恤就是你的理想之选。
- 显示颜色： 帆白/深藏青
- 款式： IH5060-133
Nike Heritage
¥249
复古 Nike 网球风格，现代感十足，适合日常穿着？Nike Heritage 女子短袖网球T恤就是你的理想之选。
其他细节
- 日常棉料，柔软轻盈
- 略微裁短设计，塑就经典版型，营造恰到好处的活动空间
产品细节
- 罗纹领口和袖口
- 后身饰有 NIKE Racquet Club 图案
- 正面饰有刺绣贴片
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/深藏青
- 款式： IH5060-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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