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Nike Heritage
尤金托特包
¥499
Nike Heritage 尤金托特包空间充裕，让你轻松收纳随身物品。拉链主袋设计，可安全收纳物品；内外配有拉链配件口袋，帮助有序收纳小物件，方便存取。配有行李箱套带，是旅行携带的理想之选。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB4366-010
Nike Heritage
¥499
Nike Heritage 尤金托特包空间充裕，让你轻松收纳随身物品。拉链主袋设计，可安全收纳物品；内外配有拉链配件口袋，帮助有序收纳小物件，方便存取。配有行李箱套带，是旅行携带的理想之选。
其他细节
- 肩带融入加垫设计，可调节且可拆卸
- 提手融入加垫设计，塑就舒适的携带体验
- 挂环设计，便于挂放钥匙
- 涂层包底，结实耐用
产品细节
- 尺寸：46 x 71 x 24 厘米
- 刺绣标志
- 匠心拉链头
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IB4366-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。