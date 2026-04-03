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Nike Heritage 尤金托特包 - 黑/黑/黑

Nike Heritage

尤金托特包

¥499

Nike Heritage 尤金托特包空间充裕，让你轻松收纳随身物品。拉链主袋设计，可安全收纳物品；内外配有拉链配件口袋，帮助有序收纳小物件，方便存取。配有行李箱套带，是旅行携带的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB4366-010

Nike Heritage

¥499

Nike Heritage 尤金托特包空间充裕，让你轻松收纳随身物品。拉链主袋设计，可安全收纳物品；内外配有拉链配件口袋，帮助有序收纳小物件，方便存取。配有行李箱套带，是旅行携带的理想之选。

其他细节

  • 肩带融入加垫设计，可调节且可拆卸
  • 提手融入加垫设计，塑就舒适的携带体验
  • 挂环设计，便于挂放钥匙
  • 涂层包底，结实耐用

产品细节

  • 尺寸：46 x 71 x 24 厘米
  • 刺绣标志
  • 匠心拉链头
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IB4366-010

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