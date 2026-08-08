第 1 张图片，共 8 张图片
Nike Heritage
托特包
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Heritage 托特包采用耐用设计，提供充裕收纳空间，易于拿取的宽敞设计让物品触手可及。分层印花融合 2 大经典标志，塑就新颖外观，致敬 Nike 历史。
- 显示颜色： 自然白/自然白/深藏青
- 款式： DJ7376-120
Nike Heritage
¥199
便携收纳
Nike Heritage 托特包采用耐用设计，提供充裕收纳空间，易于拿取的宽敞设计让物品触手可及。分层印花融合 2 大经典标志，塑就新颖外观，致敬 Nike 历史。
其他细节
- 外侧“D”型环，方便存取钥匙
- 一侧饰有 NIKE 标志印花
产品细节
- 42 x 27 x 15 厘米
- 面料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 自然白/自然白/深藏青
- 款式： DJ7376-120
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。