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Nike Heritage 托特包 - 自然白/自然白/深藏青

Nike Heritage

托特包

¥199

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Nike Heritage 托特包采用耐用设计，提供充裕收纳空间，易于拿取的宽敞设计让物品触手可及。分层印花融合 2 大经典标志，塑就新颖外观，致敬 Nike 历史。


  • 显示颜色： 自然白/自然白/深藏青
  • 款式： DJ7376-120

Nike Heritage

¥199

便携收纳

Nike Heritage 托特包采用耐用设计，提供充裕收纳空间，易于拿取的宽敞设计让物品触手可及。分层印花融合 2 大经典标志，塑就新颖外观，致敬 Nike 历史。

其他细节

  • 外侧“D”型环，方便存取钥匙
  • 一侧饰有 NIKE 标志印花

产品细节

  • 42 x 27 x 15 厘米
  • 面料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 自然白/自然白/深藏青
  • 款式： DJ7376-120

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