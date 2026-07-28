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Nike Heritage
托特包
¥299
这款宽敞耐用的 Nike Heritage 托特包带你深入探索 Nike 的典藏。"YOUR MESSAGE HERE" 图案的设计灵感源自 Nike 的一则内部复古企划，如今终于走出 "The Berm"，来到现实世界。
- 显示颜色： 燕麦色/安全橙/安全橙
- 款式： IU4945-140
Nike Heritage
¥299
这款宽敞耐用的 Nike Heritage 托特包带你深入探索 Nike 的典藏。"YOUR MESSAGE HERE" 图案的设计灵感源自 Nike 的一则内部复古企划，如今终于走出 "The Berm"，来到现实世界。
其他细节
- 内置插袋和钥匙挂环，提供井然有序的储物空间
- 加长提手设计，方便肩背
产品细节
- 尺寸：53 长 x 14 宽 x 36 高（厘米）
- 刺绣耐克勾标志
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
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- 显示颜色： 燕麦色/安全橙/安全橙
- 款式： IU4945-140
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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