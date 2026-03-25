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Nike Heritage 斜挎包 - 氢蓝/氢蓝/白色

Nike Heritage

斜挎包

¥199
氢蓝/氢蓝/白色
黑/黑/白色

Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。


  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
  • 款式： IB4382-407

Nike Heritage

¥199

Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。

产品细节

  • 尺寸：20 x 4 x 14 厘米
  • 刺绣标志
  • 磁扣翻盖设计
  • 可调节斜挎固定带
  • 面料/里料：织物 
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
  • 款式： IB4382-407

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