Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。

Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。

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