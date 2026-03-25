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Nike Heritage
斜挎包
¥199
Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
- 款式： IB4382-407
Nike Heritage
¥199
Nike Heritage 斜挎包的正面翻盖与我们经典的耐克勾勾标志呈相似角度，兼具时尚风格和出众实用性。这款斜挎包采用主袋、背面拉链配件口袋和挂环设计，打造井然有序的收纳体验。
产品细节
- 尺寸：20 x 4 x 14 厘米
- 刺绣标志
- 磁扣翻盖设计
- 可调节斜挎固定带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
- 款式： IB4382-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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