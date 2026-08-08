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Nike Heritage 腰包 - 神秘焰火色/黑/白色

Nike Heritage

腰包

¥179

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Nike Heritage 腰包采用易于调节的腰部固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 拉链口袋采用耐用设计，便于收纳手机和小零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件等基本物件。


  • 显示颜色： 神秘焰火色/黑/白色
  • 款式： DC5097-814

Nike Heritage

¥179

搭扣设计，轻松收纳

Nike Heritage 腰包采用易于调节的腰部固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 拉链口袋采用耐用设计，便于收纳手机和小零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件等基本物件。

其他细节

耐用的梭织固定带结合搭扣设计，可固定在腰间，或用于斜挎

产品细节

  • 40 x 9 x 14 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 神秘焰火色/黑/白色
  • 款式： DC5097-814

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