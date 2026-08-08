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Nike Heritage
腰包
¥179
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此配色当前无货
Nike Heritage 腰包采用易于调节的腰部固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 拉链口袋采用耐用设计，便于收纳手机和小零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件等基本物件。
- 显示颜色： 神秘焰火色/黑/白色
- 款式： DC5097-814
Nike Heritage
¥179
搭扣设计，轻松收纳
Nike Heritage 腰包采用易于调节的腰部固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 拉链口袋采用耐用设计，便于收纳手机和小零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件等基本物件。
其他细节
耐用的梭织固定带结合搭扣设计，可固定在腰间，或用于斜挎
产品细节
- 40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 神秘焰火色/黑/白色
- 款式： DC5097-814
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。