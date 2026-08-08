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Nike Heritage 腰包 - 黑/黑/大学红

Nike Heritage

腰包

¥179

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无论是与好友一起参加当地音乐表演，还是沿着挚爱小径快速徒步，Nike Heritage 腰包皆可为你的基本小物件、手机或零食提供充足收纳空间。 双拉链主袋提供充裕存储空间，内置网眼布拉链口袋便于有序收纳物品。 可挎在腰部，亦可调节梭织固定带变成斜挎包，方便轻松携带。


  • 显示颜色： 黑/黑/大学红
  • 款式： DQ5930-010

Nike Heritage

¥179

无论是与好友一起参加当地音乐表演，还是沿着挚爱小径快速徒步，Nike Heritage 腰包皆可为你的基本小物件、手机或零食提供充足收纳空间。 双拉链主袋提供充裕存储空间，内置网眼布拉链口袋便于有序收纳物品。 可挎在腰部，亦可调节梭织固定带变成斜挎包，方便轻松携带。

产品细节

  • 面料/里料：织物
  • 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/大学红
  • 款式： DQ5930-010

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