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Nike Heritage
腰包
¥179
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此配色当前无货
无论是与好友一起参加当地音乐表演，还是沿着挚爱小径快速徒步，Nike Heritage 腰包皆可为你的基本小物件、手机或零食提供充足收纳空间。 双拉链主袋提供充裕存储空间，内置网眼布拉链口袋便于有序收纳物品。 可挎在腰部，亦可调节梭织固定带变成斜挎包，方便轻松携带。
- 显示颜色： 黑/黑/大学红
- 款式： DQ5930-010
Nike Heritage
¥179
无论是与好友一起参加当地音乐表演，还是沿着挚爱小径快速徒步，Nike Heritage 腰包皆可为你的基本小物件、手机或零食提供充足收纳空间。 双拉链主袋提供充裕存储空间，内置网眼布拉链口袋便于有序收纳物品。 可挎在腰部，亦可调节梭织固定带变成斜挎包，方便轻松携带。
产品细节
- 面料/里料：织物
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/大学红
- 款式： DQ5930-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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