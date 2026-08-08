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Nike Heritage 腰包 - 淡粉紫/淡粉紫/白色

Nike Heritage

腰包

¥169

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Nike Heritage 腰包采用匠心设计，助你轻松收纳随身物品。腰包方便存储，搭配安全拉链口袋、可扩展面料及可调节腰带，轻松收纳你的物品。


  • 显示颜色： 淡粉紫/淡粉紫/白色
  • 款式： CV8964-576

Nike Heritage

¥169

便捷收纳，轻松畅行

Nike Heritage 腰包采用匠心设计，助你轻松收纳随身物品。腰包方便存储，搭配安全拉链口袋、可扩展面料及可调节腰带，轻松收纳你的物品。

其他细节

  • 耐用面料可扩展，方便收纳你的基本物件
  • 拉链主袋为钥匙、钱包和其他小物件提供安全存储空间
  • 可调节腰带，可供打造个性化贴合感

产品细节

  • 28 x 7 x 12 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 淡粉紫/淡粉紫/白色
  • 款式： CV8964-576

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