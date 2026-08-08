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Nike Heritage
腰包
¥169
售罄：
此配色当前无货
Nike Heritage 腰包采用匠心设计，助你轻松收纳随身物品。腰包方便存储，搭配安全拉链口袋、可扩展面料及可调节腰带，轻松收纳你的物品。
- 显示颜色： 淡粉紫/淡粉紫/白色
- 款式： CV8964-576
Nike Heritage
¥169
便捷收纳，轻松畅行
Nike Heritage 腰包采用匠心设计，助你轻松收纳随身物品。腰包方便存储，搭配安全拉链口袋、可扩展面料及可调节腰带，轻松收纳你的物品。
其他细节
- 耐用面料可扩展，方便收纳你的基本物件
- 拉链主袋为钥匙、钱包和其他小物件提供安全存储空间
- 可调节腰带，可供打造个性化贴合感
产品细节
- 28 x 7 x 12 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 淡粉紫/淡粉紫/白色
- 款式： CV8964-576
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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