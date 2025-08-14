Nike Heritage
腰包
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Heritage 腰包的正面和背面均设有双拉链口袋，便于有序收纳随行物品。 可调节固定带，方便自行调节贴合度，随手存放随身物品。
- 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/尘光子色
- 款式： HJ8368-451
产品细节
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
