 

Nike Heritage

腰包

¥139¥19930% 折让
烟灰/烟灰/山峰白
黑/黑/白色

Nike Heritage 腰包采用易于调节的舒适固定带，打造日常出行佳选。 主袋可供安心收纳手机、零食或钱包；背面小号配件口袋则可安全收纳钥匙等物品，方便随时拿取。


  • 显示颜色： 烟灰/烟灰/山峰白
  • 款式： DB0490-084

Nike Heritage

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插扣设计，轻松收纳

Nike Heritage 腰包采用易于调节的舒适固定带，打造日常出行佳选。 主袋可供安心收纳手机、零食或钱包；背面小号配件口袋则可安全收纳钥匙等物品，方便随时拿取。

其他细节

  • 固定带搭配插扣，可供轻松调节贴合效果，营造舒适感受。该款腰包可背在腰间、斜挎或挎在肩上
  • 正面口袋配有双拉链设计，方便存取随身物品
  • 背面双拉链设计，方便安全收纳小物件

产品细节

  • 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 烟灰/烟灰/山峰白
  • 款式： DB0490-084

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