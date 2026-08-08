Nike Heritage 腰包采用易于调节的固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 大号拉链口袋采用耐用梭织材料，便于收纳手机和零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件和小零食等私人物品。

Nike Heritage 腰包采用易于调节的固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 大号拉链口袋采用耐用梭织材料，便于收纳手机和零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件和小零食等私人物品。

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