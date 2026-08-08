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Nike Heritage
腰包
¥179
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此配色当前无货
Nike Heritage 腰包采用易于调节的固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 大号拉链口袋采用耐用梭织材料，便于收纳手机和零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件和小零食等私人物品。
- 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
- 款式： DQ5605-417
Nike Heritage
¥179
日常出行佳选
Nike Heritage 腰包采用易于调节的固定带，搭配整版印花，打造日常储物佳选。 大号拉链口袋采用耐用梭织材料，便于收纳手机和零食。 背面的小号拉链口袋，可安全收纳钥匙、旅游证件和小零食等私人物品。
其他细节
- 织物材料，轻盈耐用
- 可调节固定带，结合稳固插扣设计，方便自行调节贴合度
- 拉链口袋，为小物件提供安全的收纳空间
产品细节
- 尺寸：40 x 9 x 14 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 旧宝蓝/旧宝蓝/白色
- 款式： DQ5605-417
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。